Bimbi ucraini oncologici migliorano, sono anche più sereni

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - Stanno "nettamente meglio" i 13 bambini ucraini oncologici arrivati sabato a Torino con una missione umanitaria della Regione Piemonte e ricoverati all'ospedale Regina Margherita per proseguire il percorso di cure interrotto a causa della guerra. Lo afferma la professoressa Franca Fagioli, direttore Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino del Regina Margherita e direttore Oncoematologia pediatrica della Città della Salute di Torino.

"Il loro aspetto è completamente cambiato rispetto a come li abbiamo visti scendere sabato dall'aereo - aggiunge in occasione dell'inaugurazione del nuovo reparto di Nefrologia dell'ospedale - Si sono riposati, li abbiamo idratati e nutriti, e direi che sono anche molto più sereni grazie al grande lavoro delle psicologhe e dei mediatori culturali, e anche di un mio medico che parla il russo e che ci sta aiutando, insieme ai traduttori nel telefoni, a tradurre le nostre osservazioni".

Le cure vere e proprie, spiega la professoressa Fagioli, "non sono ancora cominciate perché molti bambini sono senza accesso vascolare e per alcuni non è ancora terminata la diagnosi anche perché sono andati persi molti dati clinici sul loro percorso necessari per avviare trattamenti e chemioterapie".

Tutti i bambini e i ragazzi arrivati a Torino, di età compresa tra i 4 e i 21 anni, sono accompagnati dalla mamma, in un caso anche dal papà. Per ora sono tutti ospitati in ospedale.

"Appena possibile - conclude - faremo una riunione operativa poi cercheremo la collocazione più idonea per i parenti dei piccoli pazienti". (ANSA).