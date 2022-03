Artissima, 'Trasformative Experience' tema 29/a edizione

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - La 29/a edizione di Artissima, dal 3 al 6 novembre all'Oval Lingotto di Torino, avrà come tema 'Transformative Experience', l'esperienza umana legata all'arte come spinta di cambiamento e di visione di futuro. "Esperienza come scelta di affidarsi all'ignoto, alla comunicazione collettiva dell'arte, all'incontro con se stessi e con gli altri esseri umani quando si va a una mostra o a una fiera come Artissina", ha spiegato il neo direttore Luigi Fassi, spiegando di esseri ispirato alla filosofa L.A. Paul e al suo saggio 'Transfornative Experience'.

Tra le novità della prossima edizione ci sono il ritorno in presenza delle tre sezioni curate da Artissima, Present Future, Back to the Future e Disegni, che comunque avranno sempre una versione online. È stato anche confermato il supporto di Intesa Sanpaolo come main sponsor.

"In un momento difficilissimo come questo - ha aggiunto Fassi - vogliamo dare un segnale forte di presenza, di continuità sul solco della tradizione di eccellenza di questa fiera di importanza mondiale, ma anche di grande proiezione sul futuro.

Il futuro è una scelta, come l'arte, vorremmo celebrare tutto questo con i nostri collezionisti e il nostro pubblico". (ANSA).