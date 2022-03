8 marzo: Cisl dedica panchina rossa alle donne ucraine

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - Nell'ambito della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2022, la Cisl Torino Canavese ha inaugurato nel cortile della sede di via Madama Cristina 50, a Torino, dove è esposta anche una statua del fondatore della Cisl Giulio Pastore, una "panchina rossa" per richiamare ancora una volta l'attenzione sul tema della violenza contro e le donne e per ribadire con forza e sdegno il no alla guerra in Ucraina. L'evento è stata anche l'occasione per raccogliere dei fondi in favore del popolo ucraino, in collaborazione con il Sermig. "Amore non è violenza" si legge sulla panchina.

"Parlando di violenza - hanno ricordato la segretaria e la responsabile del Coordinamento Politiche di Genere della Cisl Torino-Canavese, Cristina Maccari e Cinzia Pietrosanto - il nostro pensiero in questo momento va alle coraggiose donne ucraine che stanno scappando dall'orrore della guerra per mettere in salvo i loro bambini o che restano a combattere per difendere il proprio paese dall'invasore russo. Tutte le donne non devono mai sentirsi sole nei momenti di difficoltà e di bisogno e ogni volta che denunciano devono essere protette e aiutate". All'iniziativa hanno partecipato anche il segretario generale Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco, l'assessore alle Politiche sociale, Diritti e Pari Opportunità del Comune di Torino, Jacopo Rosatelli, la componente Ufficio Pari Opportunità della Città Metropolitana Torino, Antonella Corigliano, e la rappresentante del Reparto di polizia di prossimità del Corpo polizia municipale di Torino, Loredana Borinato. (ANSA).