Un successo la nona Just the Woman I am, 16mila iscrizioni

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Sono state oltre 16mila le iscrizioni alla nona edizione di Just the Woman I am, corsa-camminata per la ricerca che a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia si è svolta ancora una volta in versione virtual. Per tre giorni piazza San Carlo ha ospitato il Villaggio della Prevenzione e del Benessere, offrendo visite di prevenzione gratuite, consulti, incontri formativi e webinar divulgativi. Un'occasione di incontro e di dialogo tra il mondo accademico, l'innovazione, la qualità della ricerca clinica e la cittadinanza, comprese le scuole.

Un successo diffuso, con adesioni da Dubai, dalla California, da Washington e da tutta Italia, che ha sensibilizzato la cittadinanza torinese sui temi della ricerca, della prevenzione e dei corretti stili di vita. A contorno della tre giorni la Mole si è illuminata di "rosa" grazie al supporto della Città di Torino e del Gruppo IREN. (ANSA).