Precipita per trenta metri in dirupo, salvato escursionista

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - E' precipitato in un dirupo, un volo di una trentina di metri nei pressi del piazzale dell'Acqua Bianca, ad Alagna Valsesia (Vercelli). Un escursionista ha riportato la sospetta frattura a un arto superiore, un trauma cranico e uno alla colonna nell'incidente per il quale è stato soccorso nella notte da soccorso alpino, vigili del fuoco e soccorso alpino della guardia di finanza.

A dare l'allarme sono stati i compagni dell'uomo, milanese di 50 anni. I tecnici lo hanno raggiunto calandosi con le corde; imbarellato e issato con manovre di corda, è stato portato in ambulanza alla piazzola di atterraggio di Riva Valdobbia, dove lo attendeva l'elisoccorso. Ora è ricoverato all'ospedale Cto di Torino. (ANSA).