Cade in profondo avvallamento con la bici, salvata donna

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Una donna, caduta in mountain bike sulla collina di Torino, è stata tratta in salvo dal soccorso alpino, intervenuto con le corde nel profondo avvallamento in cui era finita nella zona della strada Panoramica a Pino Torinese. Stabilizzata sulla barella, la donna è stata trasportata in elicottero al Cto, dove è stata ricoverata in codice giallo. (ANSA).