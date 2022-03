Alert cyber-attacchi in Italia, 'nel mirino aiuti umanitari'

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Le aziende sanitarie e ospedaliere, "probabilmente in virtù degli aiuti umanitari che si stanno ponendo in essere", sono "obiettivo molto sensibile" degli attacchi informatici per i quali questa sera è stato diramato un alert dal Csirt, il Computer security incident response team, dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza.

Questo il testo di una comunicazione inviata a tutti gli ospedali del Piemonte dal Dirmei, il Dipartimento malattie infettive, che invita ad "alzare al massimo i livelli di sicurezza", ponendo "massima attenzione alla posta elettronica, all'antivirus, ai siti esposti verso l'esterno. Purtroppo, anche queste, sono azioni di guerra".

Alla luce dell'allarme, il capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano, chiede "sia subito introdotta una delega alla Sicurezza Informatica tra quelle della Giunta Regionale. I sistemi informatici sono ormai a tutti gli effetti obiettivi primari, specialmente in una fase di tensione internazionale sfociata in conflitto aperto - sottolinea Magliano -. La Regione Piemonte ha il dovere di difendersi. È dello scorso novembre la mia mozione in Consiglio Regionale del Piemonte per chiedere di introdurre la funzione di sicurezza informatica aggiungendo una nuova delega in capo all'Assessorato competente in materia.

Quasi cento giorni sono un tempo obiettivamente troppo lungo: mi auguro e chiedo che non soltanto il mio atto sia al più presto discusso in Consiglio Regionale, ma che trovi il sostegno di tutte le forze politiche a Palazzo Lascaris". (ANSA).