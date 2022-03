Ucraina: Torino per la pace tra musica e letture russe

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - Arie russe suonate da un violinista e letture di autori russi, tra cui la favola 'Ivan lo scemo' di Tolstoj, che racconta di un uomo che al successo e al potere preferiva la pace e il lavoro manuale, hanno accompagnato la manifestazione del coordinamento A.gi.te. contro l'atomica, che per il secondo sabato consecutivo è tornato in piazza Castello a Torino. "Non possiamo fare tantissimo - sostiene Zara Zafarana, portavoce del coordinamento A.gi.te. - ma manifestare la nostra solidarietà a tutte le vittime di questo abominio e anche ai russi che, a caro prezzo, stanno dicendo no alla guerra, sì, questo lo dobbiamo fare".

"Alla guerra non si può rispondere con la guerra e l'invio di armi - aggiunge Paolo Candelari, tra i fondatori di A.gi.te - Vanno bene le sanzioni economiche e politiche, e dobbiamo essere tutti pronti a subirne i danni, ma non le sanzioni culturali.

Abbiamo bisogno che la cultura circoli è faccia da ambasciatrice di pace". (ANSA).