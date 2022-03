Ucraina: madre bimba malata, 'Italia generosa, grazie'

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - "Sono molto emozionata e ringrazio la generosità dell'Italia. Noi siamo di Odessa, dove è rimasto mio marito. La situazione in Ucraina è anormale, si vive nella paura, nascosti nei bunker". Così Julia, una giovane mamma ucraina, arrivata a Torino con la missione umanitaria della Regione Piemonte insieme alle figlie Kira e Tania, 7 e 10 anni, la più piccola malata di leucemia e due volte trapiantata di midollo a Verona.

Le bimbe a bordo del volo, appena atterrato, hanno fatto un disegno con due bimbi e le bandiere ucraina e italiana, che hanno dato in regalo al presidente del Piemonte Alberto Cirio.

"Sono contenta di essere in Italia - ha sottolineato Julia - ma vivo nella paura per tutti i miei che sono rimasti in Ucraina: oltre a mio marito anche mia sorella, mia madre e mio padre".

