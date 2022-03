Ucraina: atterrati bimbi malati, in ambulanza all'ospedale

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - Sono atterrati da pochi minuti all'aeroporto di Caselle Torinese i bambini ucraini malati oncologici arrivati con una missione umanitaria organizzata dalla Regione Piemonte: sono 13, accompagnati da cinque fratellini e 14 familiari adulti. Tra poco saranno fatti salire sulle ambulanze della Croce Rossa che si trovano già sulla pista dell'aeroporto di Caselle, nelle immediate vicinanze dell'aereo che ha volato da Iasi, in Romania, per portarli in salvo.

Alcuni di loro, hanno sottolineato i medici torinesi che li hanno accompagnati, sono stati raccolti in condizioni difficili, alcuni ancora con la flebo al braccio. Dopo avere camminato nel gelo, i più gravi vengono in questo momento caricati in ambulanza a bordo di barelle. Ad accoglierli, a lato dell'aereo, anche una piccola delegazione di ragazzi della parrocchia di Caselle, che sventolano bandiere dell'Ucraina. (ANSA).