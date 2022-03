Eutanasia: raccolta firme per chiedere legge al Parlamento

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - Dopo l'avvio online di ieri, è cominciata nelle piazze di alcune città italiane, tra cui Torino, la raccolta firme promossa dall'Associazione Luca Coscioni per chiedere al Parlamento di "approvare una legge in materia di fine vita non così limitante come quella attualmente in corso".

"E' stata fatta carta straccia del milione e 300 mila firme raccolte per chiedere il referendum sull'eutanasia, bocciato il 15 febbraio scorso dalla Corte Costituzionale - spiega Lorenzo Cabulliesi, segretario della cellula torinese dell'Associazione Luca Coscioni - ma non intendiamo mollare di un millimetro, certi che questo rappresenti un passo di civiltà.

Il testo in discussione in Parlamento è davvero limitante, ovvero tiene fuori tantissime situazioni, per esempio esclude una vicenda come quella di Dj Fabo perché contempla una qualche forma di eutanasia solo per persone con malattie terminali e in fin di vita. Dj Fabo, per esempio, era attaccato a una macchina e non era in fin di vita. Una legge che non rispetta neppure i requisiti base riconosciuti dalla Corte Costituzionale quando ha assolto Cappato per la morte di Dj Fabo". (ANSA).