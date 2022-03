Covid: Tortona ricorda vittime piantando un ciliegio

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 MAR - Un ciliegio è stato piantato davanti all'ospedale di Tortona, dove il 4 marzo 2020 si registrò il primo decesso per Covid-19 in Piemonte, per ricordare le vittime della pandemia. L'iniziativa è stata promossa dal Lions Duomo e ha coinvolto tutti i Club della propria circoscrizione. Era presente anche il sindaco, Federico Chiodi.

Durante la prima ondata dell'epidemia, l'ospedale di Tortona era stato in parte chiuso per emergenza sanitaria e poi trasformarlo in Covid Hospital. (ANSA).