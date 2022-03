Agricoltura: Cia Piemonte, Carenini rieletto presidente

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - Gabriele Carenini, 44 anni, orticoltore e cerealicoltore di Valmacca (Alessandria), è stato rieletto presidente regionale di Cia Agricoltori italiani del Piemonte. Si tratta del suo secondo mandato consecutivo, rimarrà in carica altri quattro anni, fino al 2026.

A confermare Carenini è stata oggi l'Assemblea dei delegati a Nizza Monferrato, dopo una sessione pubblica alla quale erano presenti l'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa, il direttore generale di Cia Agricoltori italiani, Claudia Merlino, parlamentari, assessori e consiglieri regionali, sindaci e rappresentanti del mondo agricolo ed economico "Ci aspettano sfide impegnative, ma l'esperienza maturata in questi anni sarà di aiuto - ha detto Carenini - Ho avuto la fortuna di lavorare a fianco di collaboratori straordinari.

Siamo agricoltori a servizio degli agricoltori. Porteremo ai tavoli di Torino e Roma le emergenze che necessitano di interventi immediati e rafforzando la rete di relazioni politiche e istituzionali dell'Organizzazione".

Carenini ha poi ricordato le battaglie più forti portate avanti dalla Cia in questi ultimi quattro anni, con in testa i temi dei lupi e della fauna selvatica, la devastazione dell'alluvione, affrontata coinvolgendo il Parlamento, i ristori conseguenti alla pandemia, l'emergenza idriche.

"Territorio, cibo, ambiente, clima e welfare - ha osservato Carenini - hanno subito una profonda trasformazione. Gli interventi devono essere concertati con chi, come noi, abbia il polso della situazione. Le risorse che l'Europa mette a disposizione, devono avere un'utilità effettiva, senza sprechi".

(ANSA).