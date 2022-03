Acqui Terme, sindaco Lorenzo Lucchini si ricandida

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 MAR - Il sindaco uscente di Acqui Terme (Alessandria) Lorenzo Lucchini si ricandida. Non più con il Movimento 5 Stelle, con il quale nel 2017 era stato eletto primo cittadino per soli cinque voti di differenza con lo sfidante di allora, Enrico Bertero, ma con due liste civiche.

Alle quali nelle prossime settimane potrebbero aggiungersene altre.

"Ho deciso di costruire una grande alleanza civica di persone che amano la nostra terra, perché le prove che ci aspettano sono numerose e, soprattutto, non facili. Vanno affrontate con spirito di innovazione - spiega Lucchini - Grazie alla visione strategica messa in campo, la mia Acqui non è più isolata, ma parte di una grande rete. Costruendo unità avremo la forza per affrontare il futuro". (ANSA).