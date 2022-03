Universiadi: a Expo svelato claim 'Piemonte land of sport'

(ANSA) - DUBAI, 04 MAR - "Piemonte land of sport". Con un breve video, è stato svelato al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai il claim dell'Universiade invernale 2025 di Torino, in occasione dell'incontro "Italia 2022-2026, 5 anni di grandi eventi internazionali".

Un claim scelto perché "la vocazione del Piemonte è quella di terra dello sport", ha detto l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, intervenendo all'incontro. "La prima universiade è nata in Piemonte, l'ultima fatta in Italia fu nel 2007 a Torino, quindi sentiamo importante questo dovere di continuare a portare avanti una tradizione sportiva che passa dagli eventi universitari" e "poi i grandi eventi, perché il Piemonte è Regione europea dello sport 2022 e quest'anno ospiteremo più di 100 eventi internazionali". Un 2022 "molto importante che racconterà la storia di tutti gli sport e che darà la possibilità di potersi proiettare" verso le Universiadi 2025, "con la chiara convinzione che lavorando insieme, il Piemonte e Torino, cercano di dare ossigeno al mercato del turismo sportivo, fortemente penalizzato dal Covid".

"Ciò che ci teniamo particolarmente a raccontare è che" questa Universiade "non sarà un evento concentrato nelle gare, ma è un percorso che ci accompagnerà da qui a gennaio 2025", ha detto Alessandro Ciro Sciretti, presidente del Comitato Organizzatore Torino 2025. "Oggi viene reso pubblico il claim e da adesso parte questo percorso di avvicinamento" con "l'obiettivo di valorizzare il territorio, far conoscere Torino e anche il nostro sistema universitario". (ANSA).