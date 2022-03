Ucraina: Valenza dice no alla guerra, fiaccolata per la pace

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 MAR - Fiaccolata per la pace a Valenza, nell'Alessandrino, per dire no alla guerra 'senza se e senza ma'. Sono stati decine i cittadini che ieri sera hanno manifestato nel centro della cittadina, dal sagrato del Duomo a piazza Gramsci. "Un piccolo gesto di solidarietà - spiega il sindaco, Maurizio Oddone - a tutte le vittime di quanto sta accadendo".

Esposta in Municipio la bandiera gialla e blu dell'Ucraina.

