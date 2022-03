Ucraina: aereo aziendale BasicNet per missione Piemonte

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Il Gruppo BasicNet ha messo a disposizione della Regione Piemonte l'aereo aziendale per una missione umanitaria: il volo con personale sanitario è partito oggi alle 18 da Caselle con destinazione l'aeroporto di Iaşi in Romania.

"Io e il mio equipaggio siamo orgogliosi di effettuare questo volo e di lavorare per un Gruppo che, senza esitazione, ha messo a disposizione della sua Regione l'aereo aziendale per missioni umanitarie", ha commentato.Riccardo Cucinotta, comandante di BasicAir prima del decollo. (ANSA).