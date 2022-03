Suv si ribalta nel centro di Torino, due feriti lievi

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Un fuoristrada si è ribaltato dopo essersi scontrato con un'altra auto, a Torino, nella centralissima via Accademia Albertina. L'incidente questa mattina all'angolo con via Cavour. I conducenti dei due veicoli sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Mauriziano, ma le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi del caso; secondo una prima ricostruzione a causare lo scontro sarebbe stata una mancata precedenza. Disagi alla viabilità, con i mezzi pubblici costretti a deviare il loro percorso. (ANSA).