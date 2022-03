La fabbrica delle immagini, dal 12 marzo laboratori a Camera

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Tutte le foto della mostra della Collezione Thomas Walther - a Camera fino al 26 giugno - sono capolavori, ma alcune lasciano a bocca aperta: uomini che si staccano un pezzo di braccio, donne dalle linee evanescenti e città in cui le case si incorporano le une con le altre. Per permettere al pubblico di scoprire quale magia si nasconda dietro agli scatti più sorprendenti, Camera organizza La fabbrica delle immagini, un ricco programma di laboratori pratici. Incontri per conoscere gli strumenti del passato, come la camera oscura e le carte fotosensibili, o per imparare a usare quelli del presente come lo smartphone. Si potrà produrre una fotografia senza macchina fotografica, sperimentare la tecnica del mosso o scoprire come riutilizzare gli scatti con il cellulare, .

I laboratori sono tanti, la maggior parte il sabato o la domenica, per tutte le fasce d'età. Si parte sabato 12 marzo dalle 11 alle 13 con 'La magia della camera stenopeica', dove i più piccoli (6-13 anni) potranno trasformare una scatola di scarpe vuota in una macchina fotografica. Per i teenager c''è un corso di fotografia e narrazione visiva (cinque incontri dal 6 aprile), mentre gli adulti impareranno a creare stickers per le app di messaggi, oppure i meme in cui fotografia, disegno e testo creano nuove immagini (sabato 14 maggio, 11 -17). (ANSA).