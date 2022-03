Giovedì in Camera, incontri di storia della fotografia

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Camera propone un ciclo di incontri di approfondimento dedicati ai temi e agli artisti della mostra 'Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walter al Museum of Modern Art, New York'. Gli appuntamenti sulla storia della fotografia sono quattro: giovedì 7 aprile Metropolis. Le città dell'Avanguardia; giovedì 12 maggio Velocità, azione e forza. Fotografia e futurismo; giovedì 9 giugno Back to the future. Le sperimentazioni di ieri e di oggi; giovedì 23 giugno Da Lucia Moholy a Wanda Wulz. Le fotografe dell'Avanguardia.

Gli incontri di approfondimento verranno tenuti da Walter Guadagnini, direttore di Camera e Monica Poggi, responsabile mostre di Camera.

Il programma prevede anche un calendario di proiezioni, in collaborazione con Aiace Torino, che si svolgeranno a Camera, un'occasione per immergersi nelle sperimentazioni che, in quegli anni, coinvolgevamo sia la fotografia quanto la cinematografia.

Il palinsesto di videoproiezioni include alcuni rari documenti che attestano il fermento artistico e creativo di inizio '900: una serata completamente dedicata a Moholy-Nagy, considerato da Giulio Carlo Argan come il più moderno degli artisti, e ai suoi cortometraggi sperimentali in programma giovedì 31 marzo: 'Impressions of the Old Marseille Harbor', 'Architects'Congress', 'The New Architecture and the London Zoo', 'Berlin Still Life'. In calendario, giovedì 5 maggio, anche la proiezione del film The women of Bauhaus di Susann Radelhof . Parteciperanno alla proiezione la professoressa Giulia Carluccio, prorettrice dell'Università di Torino e il vice rettore e Giuseppe Di Giuda. (ANSA).