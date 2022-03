Camera, visite guidate la domenica e con i piccoli si gioca

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Per approfondire i temi della mostra 'Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York' a Camera sono previste visite guidate in presenza, visite con Qr Code e visite gioco per i bambini, audio visite per adulti e bambini.

VISITE GUIDATE. Si terranno ogni domenica mattina alle 12, a partire dal 6 marzo con prenotazione sul sito di Camera e saranno condotte da un mediatore culturale. La durata sarà di un'ora circa. La visita ha un costo di 5 euro oltre al biglietto d'ingresso. Se si faranno in gruppo (massimo 20 partecipanti) sarà obbligatoria la prenotazione scrivendo a didattica@camera.to.

VISITE GIOCO. Ai bambini e alle famiglie sarà dedicata una speciale visita guidata in forma di gioco pensata per catturare l'attenzione dei più piccoli e coinvolgerli nelle storie narrate dagli autori in mostra. Gli appuntamenti in calendario sono in programma il 20 marzo, il 3 aprile, l'1 maggio, il 15 maggio, il 5 giugno e il 19 giugno, dalle 15 alle 16. L'età consigliata è dai 6 ai 13 anni. Il costo è di 4 euro a bambino, con il biglietto ridotto per un adulto accompagnatore. La visita dura un'ora circa per 15 partecipanti al massimo. La prenotazione è obbligatoria.

AUDIO VISITE PER ADULTI E BAMBINI. Per approfondire le storie delle singole opere Camera ha realizzato un sistema di audio visite per gli adulti, in italiano e in inglese, e per i bambini: grazie a un QR code, ciascuno potrà scegliere di ascoltare i contenuti audio per ogni sala. Le cartoline con QR Code saranno in vendita alla biglietteria di Camera al costo di 3 euro. Il servizio è organizzato con Arteco. (ANSA).