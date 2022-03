All'esame per la patente microcamera e auricolare, 2 denunce

(ANSA) - ASTI, 04 MAR - Due stranieri residenti ad Asti sono stati denunciati dai carabinieri per truffa ai danni dello Stato. Sono stati sorpresi con telecamera e auricolare all'esame della patente, in modo da inquadrare le domande dei test e farsi suggerire dall'esterno le risposte.

Uno dei due uomini aveva inserito così a fondo l'auricolare che per estrarlo è stato necessario accompagnarlo in ospedale. I dispositivi, compresi i maglioni modificati per fare in modo che l'obiettivo della telecamere riprendesse i quiz, sono stati sequestrati. Le indagini proseguono per individuare i complici dei due denunciati. (ANSA).