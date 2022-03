Ucraina: sfila in Piemonte no a guerra, fiaccolata a Trino

(ANSA) - VERCELLI, 03 MAR - Si moltiplicano in tutto il Piemonte le iniziative di solidarietà nei confronti della popolazione ucraina.

A Trino (Vercelli) la comunità musulmana ha sfilato ieri sera in una fiaccolata organizzata dalla parrocchia e dall'amministrazione comunale per manifestare contrarietà alla guerra. Il corteo è terminato in Comune, dove sono intervenuti il sindaco Daniele Pane, il parroco don Patrizio Maggioni e l'imam Omar Alì, di fianco alla scritta "Pace" realizzata con le candele. "Bianchi, neri, gialli: siamo tutti uguali - ha detto l'Imam -. Noi siamo contro la guerra, le persone non si devono far male a vicenda. Vogliamo la pace". "Dopo due anni che ci hanno divisi - ha aggiunto Pane - ci troviamo tutti uniti per lanciare un messaggio: l'uomo è fatto per amarsi, e non odiarsi.

La guerra è contro natura, vogliamo vivere sereni e in armonia, anche se talvolta la politica e la religione ci fanno pensare diversamente". Durante la fiaccolata è stato letto un messaggio dei rappresentanti della comunità ortodosso-romena di Vercelli.

Iniziativa simile si è svolta a Santhià. A Borgosesia, invece, la giunta guidata dal sindaco Paolo Tiramani ha deciso di attivare un conto corrente specifico per aiutare la popolazione ucraina, e di mettere a disposizione appartamenti di sua proprietà, a cui si stanno aggiungendo alloggi di privati.

