Ucraina: Putin come Hitler nell'opera del 'Banksy' torinese

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - La finta pubblicità di una nota marca di prodotti da rasatura con il rasoio posizionato sopra le labbra a formare un paio di inconfondibili baffi. Il presidente russo Vladimir Putin trasformato in Adolf Hitler è il soggetto dell'ultima opera dello street artist Andrea Villa, il 'Banksy torinese', dedicata alla crisi Ucraina e intitolata 'Il lupo perde il pelo ma non il vizio'.

I manifesti sono stati affissi questa notte a Torino in corso San Maurizio, all'altezza del civico 8 e all'angolo con via Giulia di Barolo e in corso Vittorio Emanuele angolo corso Cairoli.

Per spiegare la sua opera, l'artista sceglie un testo ispirato a L'eterno ritorno di Friedrich Nietzsche. "Questa guerra, come tu ora la vivi e l'hai vissuta - scrive - dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione - e così pure questo politico e questo senatore in questo scranno, e così pure questo attimo e io stesso. L'eterna clessidra della guerra viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa, granello della polvere!".

