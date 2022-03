Torino, tre condanne e sei assoluzioni per i fatti di piazza San Carlo

È terminato con tre condanne e 6 assoluzioni oggi a Torino il processo celebrato con rito ordinario per i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017, quando una serie di ondate di panico tra la folla che stava seguendo su maxischermo la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid provocarono 1.600 feriti e in seguito la morte di due donne. I nove imputati, tra cui figura il viceprefetto Roberto Dosio, sono chiamati a rispondere delle lacune nella organizzazione che nella gestione dell'evento in piazza. Nelle ultime settimane, come ha spiegato in aula la stessa presidente Alessandra Salvadori prima dell'inizio della camera di consiglio, i giudici si sono riuniti più volte per l'analisi delle carte processuali. La corte ha inflitto due anni di reclusione al Michele Mollo, dirigente della Questura, un anno e quattro mesi ad Alberto Bonzano, all'epoca dirigente della Questura, e un anno e due mesi a Marco Sgarbi, dirigente della Polizia Municipale.