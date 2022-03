Stellantis: Lo Russo, fiduciosi per il futuro Torino

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - "Abbiamo elementi importanti per guardare con fiducia al futuro". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che oggi ha visitato il comprensorio di Mirafiori, accompagnato da Davide Mele, coo Deputy Enlarged Europe di Stellantis, Daniele Chiari, Enlarged Europe Regional Planner &Public Affairs Italy, Santo Ficili, Italy Country Manager, e Luigi Barbieri, responsabile dello stabilimento.

Il sindaco ha visitato le linee di produzione della Nuova 500 full electric e delle Maserati, l'impianto pilota Vehicle-to-Grid e l'Heritage Hub. "Per Torino Mirafiori è stato e sarà uno dei tasselli fondamentali della vocazione Automotive.

La Città collaborerà per cercare di capire come accompagnare questa transizione osservando quali possano essere le ricadute sul territorio", ha sottolineato Lo Russo al termine dell'incontro. "Con il presidente della Regione siamo uniti nel considerare la questione Stellantis prioritaria. Quando ci sarà l'incontro con Tavares sarò presente". (ANSA).