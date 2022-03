Siccità: Autorità Po, crisi idrica peggiora ed è grave

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAR - La crisi idrica che interessa il bacino del fiume Po "peggiora ed è grave", è "emergenza in Piemonte e nel Delta, ma tutto il Distretto è in difficoltà". Si registra fino al 40% di portata in meno nelle sezioni esaminate del Po e fino al 60% in meno negli affluenti. È l'Sos lanciato dall'Osservatorio sulle crisi idriche riunitosi oggi in seno all'Autorità distrettuale del Fiume Po-Ministero transizione ecologica. Diversi gli indicatori dell'allerta idrica, in stato avanzato, a causa della perdurante mancanza di neve, pioggia, della "grave aridità" dei suoli e del progressivo impoverimento delle falde sotterranee. (ANSA).