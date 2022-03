Piazza dei Mestieri, nasce laboratorio Digital Thinking

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - E' stato inaugurato oggi presso la Piazza dei Mestieri il laboratorio "Digital Thinking: il digitale alla portata di tutti". Il progetto, realizzato dalla Fondazione Piazza dei Mestieri, è sostenuto da Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con la Fondazione Cesvi.

Nella nuova aula didattica attrezzata con la migliore tecnologia, prenderanno vita diverse attività, servizi e workshop formativi. Lo scopo è educare a un uso intelligente degli strumenti digitali, volto a prevenire le tante forme di dipendenza digitale come l'iperconnessione e il cyberbullismo, aiutando le famiglie ad esercitare un'educazione e un controllo in un contesto ipertecnologico. Si darà inoltre supporto ai più anziani nel mantenere un legame continuativo, anche a distanza, con i propri cari. Nei prossimi mesi si stima di raggiungere con diversi percorsi 250 studenti delle scuole secondarie, 75 adulti e 75 over 60.

Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da aprile a giugno 2021 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi sono stati raccolti 150.000 euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini, imprese, della Banca e delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

