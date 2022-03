La Rocca di Arignano teatro dell'esposizione Arte è donna

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - La Rocca di Arignano diventa teatro dell'arte femminile. Venerdì 4 marzo sarà inaugurata la mostra 'Arte è donna', organizzata dall'Associazione CuBiAr - Cultura e Biblioteca di Arignano e dedicata alle artiste donne dell'area metropolitana torinese e in particolare del chierese. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di incentrare l'attenzione sulle opere di pittura, scultura, fiber art, ceramica e non solo firmate da donne, autrici, dilettanti e professioniste che saranno protagoniste di un confronto nella rassegna. L'idea dell'esposizione, organizzata in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell'8 marzo, è stata accolta con grande piacere dalla proprietà del castello medievale.

"Si tratta di un'iniziativa nuova nel panorama locale, che pensiamo possa essere d'aiuto per tutte le parti coinvolte: per le artiste, che riusciranno a mettere in mostra nel vero senso della parola le loro idee, per l'Associazione e per il Comune, che organizzano un appuntamento di particolare interesse sul territorio e per noi, che non vediamo l'ora di raccontare la nostra Rocca agli abitanti locali e ai turisti che ancora non hanno avuto la possibilità di poterla visitare" spiega la co-proprietaria della Rocca, e direttore creativo della Scuola di Cucina, Elsa Panini. (ANSA).