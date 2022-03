Infrastrutture: Novara-Vercelli, prima pietra entro il 2024

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - E' stata lanciata ufficialmente oggi a Novara la partnership fra i Comuni di Novara e Vercelli per la costruzione di un nuovo collegamento fra i due capoluoghi, la superstrada da tempo attesa che abbrevierà di almeno 20 chilometri l'attuale percorso autostradale e di parecchi minuti quello oggi più usato lungo l'ex statale 11, rallentato dalla presenza di mezzi pesanti e dall'attraversamento di due centri urbani. A fare il punto, oggi nel complesso del Broletto a Novara, i sindaci delle due città, Alessandro Canelli e Andrea Corsaro, il presidente della Provincia di Novara, Eraldo Botta, e gli assessori regionali Marco Gabusi e Matteo Marnati, con il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. L'obiettivo è l'apertura del cantiere nel 2024.

"Oggi prende il via - ha affermato Cirio - un'opera che fino a qualche mese fa era considerata un sogno, per la quale abbiamo ottenuto dal Cipes un finanziamento di 50 milioni che ci permetterà di realizzare il primo lotto funzionale. Entro marzo la Provincia di Vercelli pubblicherà il bando per l'assegnazione dell'incarico per la fattibilità tecnico-finanziaria dell'opera, precondizione per ottenere entro il 2022 l'assegno del Cipes.

Nel 2023 potrà partire la progettazione definitiva dell'opera, in modo da andare in gara. Prevediamo la posa della prima pietra, in un Paese complicato come l'Italia, entro il 2024".

"Come Regione - ha rimarcato il presidente del Piemonte - abbiamo voluto finanziare la progettazione: i primi 400 mila euro li abbiamo messi dal bilancio regionale. Ma soprattutto, con una visione chiara di quello che deve essere lo sviluppo del Piemonte, abbiamo ottenuto che il Governo Draghi ci desse i finanziamenti necessari". (ANSA).