Ersel, scatti in bianco e nero dell'Italia degli anni '60

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - L'atmosfera e i dettagli della vita quotidiana dell'Italia degli anni '60 sono presentati in Ersel attraverso le immagini inedite del fotografo Enzo Isaia.

La mostra a cura di Carla Testore propone 60 fotografie in bianco e nero inedite dell'artista la cui carriera è nota e apprezzata da oltre cinquant'anni in Italia e all'estero.

La mostra, in programma dall'11 marzo al 15 aprile, trasporta il visitatore per le strade del nostro Paese, nei vicoli, davanti alle botteghe o alle chiese. Gli scatti di Isaia, da cui traspaiono semplicità e ironia, diventano la testimonianza di un Paese che stava dimenticando la guerra e che si approssimava alla rinascita grazie al boom economico. (ANSA).