Casa:coppia sfrattata occupa a Torino uffici servizi sociali

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Militanti dei collettivi anti sfratto 'Prendocasa' stanno occupando a Torino, dopo lo sfratto di una coppia in via Roccavione, gli uffici dei servizi sociali di via Val della Torre. Nell'atrio è stata montata una tenda, mentre Giorgio e Pachita, l'uomo e la donna sfrattati, si sono incatenati.

"Siamo venuti dai servizi sociali che li hanno in carico, per discutere rispetto alla soluzione offerta: venire separati in due dormitori, inaccettabile - spiegano gli attivisti - Nonostante le possibilità di offrire strutture di emergenza abitativa gli assistenti sociali si sono rifiutati di proporre una soluzione che tenga unite le due persone".

Sul posto sta intervenendo la Digos. (ANSA).