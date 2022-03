8 marzo: il tiramisù di Eataly aiuta la ricerca sul cancro

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - In occasione della Giornata internazionale della donna, una parte del ricavato della vendita dei tiramisù Eataly dall'8 al 13 marzo nei ristoranti a Eataly Lingotto sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, per sostenere la lotta contro i tumori femminili.

Un omaggio a uno dei dolci italiani più amati al mondo pensato per aiutare la ricerca tramite la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro costituita nel 1986 con l'obiettivo di offrire un contributo alla sconfitta del cancro attraverso la realizzazione in Piemonte di un centro oncologico. L'Istituto di Candiolo (Torino) da anni coniuga la ricerca scientifica con la pratica clinica e mette a disposizione dei pazienti le migliori risorse umane e tecnologiche.

La Fondazione ha previsto per i prossimi anni un importante piano di sviluppo che permetterà all'Istituto di crescere ulteriormente, dotandosi così di nuovi spazi da mettere a disposizione di medici, ricercatori e, soprattutto, dei pazienti e delle persone a loro vicine. (ANSA).