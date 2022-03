Scoppio Quargnento:imputati 'pentiti, nostra vita distrutta'

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - "Ho pentimento nel cuore che non credo potrà mai andare via". Torna a chiedere scusa Giovanni Vincenti, condannato in primo grado a trent'anni per la morte di tre vigili del fuoco nello scoppio di Quargnento. "Sono vicina col cuore alle famiglie dei ragazzi morti, la loro vita e la mia sono distrutte", aggiunge la moglie, Antonella Patrucco. I due sono intervenuti telefonicamente al processo d'appello iniziato questa mattina in tribunale a Torino.

Il processo è stato rinviato all'8 giugno, come chiesto dalle difese dei due imputati, che hanno proposto una condanna a 27 anni di carcere per tutti i reati di cui sono accusati i loro assistiti, già condannati in secondo grado a 4 anni per truffa all'assicurazione, crollo e lesioni in un altro procedimento, previa rinuncia al ricorso in Cassazione.

In aula erano presenti alcuni parenti delle vittime. "Se il loro pentimento è sincero non lo devono chiedere a noi ma a Dio", dice Maria Stella, mamma di Nino Candido, uno dei tre vigili del fuoco morti. "All'inizio faceva male la loro freddezza, il distacco, ascoltare oggi le loro parole è stata una forte emozione - conclude - Ora attendiamo con fiducia giustizia". (ANSA).