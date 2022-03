Expo Dubai: Piemonte, design e sostenibilità per opportunità Eau

(ANSA) - DUBAI, 02 MAR - Oggi "è una giornata importante per il Piemonte. Poter presentare le bellezze e le capacità produttive del nostro territorio è per noi motivo di grandissimo orgoglio", e "lo vogliamo fare raccontando la storia di quella che è la capacità innovativa e la visione verso la sostenibilità che le nostre imprese mettono in campo tutti i giorni", con la consapevolezza che gli Emirati Arabi Uniti offrono "delle opportunità importanti e una visione verso il futuro che potrà dare" alle aziende piemontesi "la possibilità di essere davvero al passo con il mercato globale". Con queste parole, l'assessore all'Internazionalizzazione della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, ha aperto il forum "Design and Sustainability - The challenges of today to redesign the future and be competitive on foreign markets", dando ufficialmente il via al Regional Day del Piemonte al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

Sono "oltre 100 le imprese che in questi 4 mesi abbiamo accompagnato in questo momento di condivisione a Dubai tra il Padiglione Italia e le varie fiere" in settori quali aerospazio, salute, agroalimentare e "all'alta gamma come oggi", ha ricordato Ricca. "Abbiamo presenti qui oggi 16 imprese per l'evento sull'alta gamma, alcune delle quali hanno fornito i loro prodotti per la mostra" dal titolo 'Piemonte Design Attitude' in corso al Padiglione Italia, che è "un esempio di design, sostenibilità e competitività sui mercati internazionali", ha detto Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte. "Sono tre concetti che molte volte vengono separati, invece penso che il valore aggiunto della presenza del Piemonte qui oggi sia che mostriamo come vadano insieme".

Il forum ha visto al centro il racconto dell'impegno nella sostenibilità e nel design delle realtà piemontesi in diversi settori, con gli interventi di Nicola Giuggioli, ceo di Eco-Age; Sara Abram, segretaria generale del Centro di Conservazione e restauro "La Venaria Reale"; Luca Betti di Kimera Automobili; Marco Giverso di Giverso Gioielli; Marco Visconti di Mva Architects e Edolinda Di Fonzo di Aurora Pen. (ANSA).