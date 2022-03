8 marzo: Regio Torino, sconto per assistere alla Norma

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - 'Norma', il capolavoro di Vincenzo Bellini in scena al Teatro Regio a marzo, ha una promozione speciale in occasione della Giornata della Donna. Chi dal 5 all'11 marzo acquista i biglietti per le recite del 12, 23 o 26 marzo può infatti usufruire di uno sconto del 30%.

L'allestimento, per la prima volta in scena al Regio, è firmato dal regista Lorenzo Amato ed è prodotto dal Teatro San Carlo di Napoli. Le scene sono di Ezio Frigerio, grande scenografo recentemente scomparso; i costumi del premio Oscar Franca Squarciapino. Sul podio Francesco Lanzilotta, tra i più interessanti giovani talenti italiani. A fronteggiarsi sul palcoscenico in nome dell'amore per il proconsole romano, il soprano Gilda Fiume nel ruolo della sacerdotessa druida Norma e Annalisa Stroppa, mezzosoprano in grande ascesa, che interpreta Adalgisa. Nei ruoli maschili, il tenore Dmitry Korchak interpreta il proconsole romano Pollione, mentre il basso Fabrizio Beggi è il druido Oroveso.

Norma è la storia di due mondi che si scontrano: quello romano, solare, mediterraneo, urbanizzato, e quello nordico, notturno e misterioso, immerso nella natura dei Galli che cercano, ormai invano, di ribellarsi all'invasione. Norma, innamorata del condottiero nemico, sacrificherà tutto, mentre Pollione la tradirà con un'altra donna. Solo nella morte ritroveranno l'antica unione, quando il fuoco della pira li avvolgerà in un eterno abbraccio. (ANSA).