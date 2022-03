Ucraina: sindaco Cuneo,vicinanza e solidarietà al suo popolo

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Da questa sera, la Torre Civica di Cuneo sarà illuminata con i colori della bandiera dell'Ucraina.

Anche l'home page del sito web comunale è stata modificata con i colori giallo e blu. Sulla balconata del Salone d'Onore del Palazzo Municipale è stata anche affissa la bandiera della Pace.

Gesti simbolici per esprimere vicinanza e solidarietà al popolo ucraino.

"L'Ucraina sta subendo un'aggressione inqualificabile e incomprensibile. - commenta il sindaco di Cuneo e presidente della Provincia, Federico Borgna, in una nota - Sono ore drammatiche, quello che sta succedendo ha reso chiaro che serve più Europa, è necessario che si spinga verso una politica e una difesa comuni perché questa vicenda sta facendo emergere la fragilità di un'Europa che parla con troppe voci e strategie diverse. A Cuneo vivono tante persone di origine ucraina e russa, penso a quanto sia difficile, in questo momento, essere lontani dalla propria casa, dalla famiglia e dagli affetti. A loro dico non siete soli, c'è una comunità che vi accoglie!".

(ANSA).