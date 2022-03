Glocal Festival premia migliori film made in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Torna in sala, dopo l'edizione 2021 online, con 63 film rappresentativi della miglior cinematografia prodotta in Piemonte - oltre a 2 masterclass e 3 eventi speciali - la 21/a edizione del Glocal Film Festival prodotto dall'Associazione Piemonte Movie e diretto da Gabriele Diverio.

Cinque giorni, al Cinema Massimo di Torino dal 10 al 14 marzo, nel nome del cinema che nasce dal 'basso' per guardare all'universale, esattamente come fanno i documentari scelti per l'apertura, 'Sono gli uomini che rendono le terre vive e care' e 'Novalesa, una storia d'inverno', del regista e sceneggiatore occitano Freddo Valla ('Il vento fa il suo giro e 'Volevo nascondermi sulla vita di Ligabue).

Tra le iniziative collaterali, che si aggiungono ai tradizionali concorsi Panorama Doc, Doc Short, Professione Documentario e Spazio Piemonte, anche l'omaggio a Gherardo Gossi, direttore della fotografia con all'attivo oltre 60 titoli, che sarà insignito del Premio Riserva Carlo Alberto, dedicato agli autori che hanno saputo portare il cinema nato in Piemonte in circuiti nazionali e internazionali e che parteciperà a una masterclass dal titolo 'Girare un Film con lo smartphone' e a una tavola rotonda con Guido Chiesa, Davide Ferrara, Daniele Gahlianone e Daniele Vicari.

Alla giovane Daniela Scattolin, attrice veneta protagonista della serie Netflix Zero, su giovani afrodiscendenti di seconda e terza generazione, va invece il Premio Prospettiva, un riconoscimento che scommette su un talento nascente. Da segnalare ancora un omaggio a 'Ciau bale' striscia comica quotidiana andata in scena su Quartarete TV, di Andrea Zenone e Gianni Carretta, e diventata presto cult per la sua ironia nei confronti delle manie dei torinesi. Chiude l'anteprima nazionale di 'Diuble' di Valerio Valente, interamente girato a Torino.

