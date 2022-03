Expo Dubai: made in Piemonte conquista il mercato locale

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Negli oltre 150 incontri tra importatori e aziende piemontesi organizzati in occasione della presenza del Piemonte all'Expo di Dubai, hanno catturato l'interesse del mercato locale numerose produzioni legate al mondo del lusso, dall'alta oreficeria all'arredamento, dalle rubinetterie e dagli utensili di alta gamma, fino ai tessuti e alla biancheria per la casa.

Protagoniste degli appuntamenti, con 80 buyer in arrivo dalle principali città del Golfo, 16 pmi piemontesi dell'alta gamma.

Ma non ci sono stati solo incontri b2b bensì anche uno show-room dei prodotti Made in Piemonte all'Hotel Wolford Astoria.

"Nei primi 9 mesi del 2021 - dice l'assessore regionale all'Internazionalizzazione, Fabrizio Ricca - le esportazioni piemontesi verso gli Emirati Arabi Uniti hanno avuto una crescita del 25% rispetto allo stesso periodo del 2020. Parliamo di un giro d'affari che già oggi supera i 200 milioni, e il nostro obiettivo è accrescerne il valore, sfruttando la grande potenzialità di questo mercato".

"Con i fondi della nuova programmazione europea - aggiunge l'assessore all'Industria, Andrea Tronzano - consolideremo il settore della manifattura di eccellenza. Abbiamo lavorato molto, e ora siamo pronti a usare le risorse per dire che bisogna venire in Piemonte se si vuole produrre con qualità. (ANSA).