Dissesto Santo Stefano Roero, danni erario per milioni euro

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Si sono concluse con la segnalazione alla Corte dei Conti di danni erariali per diversi milioni di euro le indagini della guardia di finanza che nei mesi scorsi hanno portato al rinvio a giudizio dell'ex sindaco Renato Maiolo, del segretario comunale ,Anna Maria Di Napoli, compagna dell'ex sindaco, e del responsabile del servizio finanziario del Comune di Santo Stefano Roero (Cuneo) nonché di due architetti e di un geometra.

Truffa e peculato le accuse a vario titolo nei confronti degli indagati per un presunto giro di sprechi che ha portato a un deficit finanziario di oltre un milione e 300 mila euro del Comune, 1.300 abitanti in provincia di Cuneo, commissariato nel settembre 2020, che Maiolo avrebbe gestito, secondo l'accusa, come "un bene privato". Non a caso l'operazione delle Fiamme gialle è stata denominata 'Feudo'.

Il successivo esame della documentazione contabile-amministrativa, a tratti frammentaria o mancante, relativa agli ultimi 10 anni di amministrazione del Comune, hanno portato alla segnalazione di molteplici tipologie di danno erariale quantificabili in diversi milioni di euro. (ANSA).