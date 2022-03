Cancello si staccò per il vento, donna morta in ospedale

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Non ce l'ha fatta la donna travolta dal cancello dell'azienda in cui lavorava a Candiolo, nel Torinese. E' morta all'ospedale Molinette, dove era ricoverata, per i traumi subiti, tra cui quello più grave all'aorta. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi e dei tessuti.

L'incidente lo scorso 21 febbraio alla Grandi Legnami. A causare il crollo del cancello il forte vento, che lo ha sganciato dai supporti facendoglielo crollare addosso.

Ricoverata al Cto, era stata trasferita alle Molinette, dove i cardiochirurghi sono intervenuti per riattaccare il tronco anonimo alla aorta ascendete, tranciata di netto dal cancello.

Tutti i tentativi dei sanitari di tenerla in vita, si sono rivelati inutili. (ANSA).