Verso l'apertura a Chieri del Cottolengo Hospice, 21 posti

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Il Cottolengo aprirà presto presso la sua sede di Chieri il Cottolengo Hospice, con 21 posti letto per pazienti terminali bisognosi di cure palliative e terapia del dolore. Il progetto, che sarà realizzato nel luogo in cui è morto San Giuseppe Benedetto Cottolengo, è frutto della collaborazione tra la Piccola Casa della Divina Provvidenza e l'Arcidiocesi di Torino.

Nell'Hospice saranno garantite in regime di residenzialità le prestazioni di cure palliative e vi accederanno persone con malattia progressiva e in fase avanzata. Spesso, sottolinea il Cottolengo, "si pensa all'Hospice esclusivamente come il luogo dove si va a morire: in realtà è un luogo in cui si va a vivere al meglio una fase naturale dell'esistenza". Nell'Hospice è prevista la presenza di un parente o una persona di riferimento che può fermarsi per 24 ore al giorno, vitto incluso.

La struttura si avvarrà del sostegno delle Associazioni di Volontariato Cottolenghine, ma sta cercando anche infermieri a tempo pieno, "con esperienza e motivata propensione all'assistenza ai pazienti fragili e in fine vita". Costituirà titolo preferenziale il possesso del master in cure palliative e verrà data precedenza al personale già dipendente dell'Ospedale Cottolengo.

Il Cottolengo cerca inoltre due profili di amministrativi: uno per gestire in autonomia tutte le pratiche di segreteria rapportandosi direttamente con la direzione dell'Ospedale Cottolengo, e un secondo a supporto del precedente. (ANSA).