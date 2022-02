Verbania: al via riqualificazione terrazze villa San Remigio

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Partono a Verbania i lavori di riqualificazione delle terrazze di villa San Remigio a Verbania.

Un intervento da 870 mila euro, che dovrebbe concludersi con la fine dell'estate, inserito tra le iniziative di recupero, conservazione e riuso del patrimonio storico-artistico promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Silvia Marchionini.

"Questo intervento - commenta la prima cittadina - è l'ultimo di una serie di importanti investimenti fatti in questi anni, avendo un piano strategico e complessivo per il recupero alla città del suo ricco patrimonio culturale. Oltre a Villa San Remigio che diverrà anche sede dei corsi dell'università del Piemonte Orientale, abbiamo effettuato il recupero di Villa Simonetta che riaprirà il prossimo 3 marzo, siamo intervenuti su Palazzo Biumi Innocenti, che è stato ristrutturato e riaperto negli anni scorsi per ospitare il Museo del Paesaggio, e su Casa Ceretti, diventata ora uno spazio pienamente recuperato alla vita culturale e sociale. Ultimo traguardo i lavori su palazzo Cioja che troverà, nei prossimi anni, nuova vita grazie ai fondi del bando di Rigenerazione Urbana. Verbania non si ferma".

Posta sulla vetta del promontorio della Castagnola, che guarda al lago e alle Alpi circostanti a 360, la sistemazione della terrazza inghiaiata che circonda il fabbricato padronale di Villa San Remigio segue la riqualificazione del piano seminterrato e del piano "nobile", lavori conclusi nel 2018. La riqualificazione degli "esterni", avviata con questo intervento, è il primo passo verso l'estensione della sua fruizione: dall'edificio alla terrazza e, successivamente, all'intero parco. (ANSA).