Ucraina: Valenza prega per la pace sotto lapide Liberazione

(ANSA) - ALESSANDRIA, 28 FEB - Valenza esprime solidarietà all'Ucraina ritrovandosi sotto la lapide in marmo che ricorda la resa delle truppe tedesche. Una iniziativa di Maurizio Carandini, dirigente dell'Istituto comprensivo 'Paolo e Rita Borsellino' dove la lapide si trova, a cui si sono uniti il sindaco Maurizio Oddone e altri rappresentanti delle istituzioni locali.

Dopo il minuto di silenzio e la preghiera, con personale e alunni, per la pace in Ucraina, la scuola - gemellata dallo scorso anno con un istituto di Kiev - si è messa a disposizione della Prefettura per ospitare una famiglia ucraina, con figli in età scolare, attivandosi anche per trovare una sistemazione in alloggio. Aperta infine sul sito web dell'istituto una sezione dedicata a frasi e riflessioni di studenti e famiglie, invitati a compiere ogni giorno un gesto di pace. (ANSA).