Ucraina: soccorso profughi,Piemonte istituisce coordinamento

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - La Regione Piemonte istituisce un coordinamento per il soccorso ai profughi ucraini. E' quanto emerso nel corso di una riunione operativa convocata dal governatore Alberto Cirio per esprimere "solidarietà con i fatti verso chi vive una guerra ingiustificata e ingiustificabile che scuote le coscienze di tutte le persone che credono nella libertà e nella democrazia". Presenti l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk, collegato in videoconferenza, il console onorario dell'Ucraina in Piemonte Dario Arrigotti, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, dirigenti dell'Assessorato alla Sanità, dell'Assessorato alle Politiche sociali e del Dirmei.

"Ringrazio il Piemonte che, prima tra tutte le Regioni italiane, ha lanciato azioni umanitarie per sostenere l'Ucraina - dichiara l'ambasciatore Melnyk - e offriamo la massima disponibilità a sostenere ogni iniziativa che possa rafforzare i nostri rapporti". Il console Arrigotti ha annunciato che sono già 500 le famiglie che lo hanno contattato per ospitare profughi e si è detto "sicuro che sarà raggiunto il migliore risultato nei tempi più brevi". (ANSA).