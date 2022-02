Ucraina: presidio Radicali a Torino, agire di fronte guerra

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Manifestazione in favore dell'Ucraina oggi pomeriggio davanti al Comune di Torino. A promuoverla l'Associazione Marco Pannella, con l'adesione dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta, a poche ore dalla consegna della bandiera della pace del Sermig ai rappresentanti della Città. Fra i partecipanti anche il consigliere comunale dei Radicali e +Europa Silvio Viale che ha sventolano dal balcone di Palazzo Civico il vessillo ucraino.

"Non basta sventolare una bandiera - sottolinea - bisogna essere concretamente accanto al popolo ucraino nel momento in cui c'è una guerra. Oggi invocare le sanzioni significa avere un'arma a doppio taglio che colpisce l'avversario ma anche te stesso. Questo vale per le esportazioni e vale per tutte le ripercussioni che possono esserci, ma è in corso una guerra ai confini dell'Europa e quindi bisogna prendere tutta la gravità del momento senza tentennamenti".

Per Viale "è stato molto importante che oggi se ne sia parlato in Aula - osserva riferito alle comunicazioni del primo cittadino Stefano Lo Russo - e il sindaco ha fatto una dichiarazione condivisibile e condivisa da tutti i capigruppo.

Finalmente il Consiglio comunale ha parlato dell'Ucraina mentre finora c'era quasi la voglia di evitare l'argomento, difficile perché pone di fronte a noi l'angoscia della guerra ma anche come reagire di fronte alla guerra". (ANSA).