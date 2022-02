'Scena aperta', il Teatro Stabile di Torino si racconta

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Chi ama il teatro probabilmente ama anche la storia, gli aneddoti e i piccoli segreti dei teatri dove gli spettacoli vengono messi in scena. A queste persone è dedicato l'inedito ciclo di incontri 'Scena aperta' proposto a partire dal primo marzo dal Teatro Stabile di Torino. Attraverso il racconto degli attori Giorgia Cipolla, Paolo Giangrasso, Vittorio Camarota, Maria Lombardo, Marcello Spinetta, Andrea Triaca, Aron Tewelde, che si alterneranno a coppie nei diversi appuntamenti, i partecipanti agli incontri faranno un viaggio nella storia delle due sale storiche del Teatro Stabile di Torino, il Carignano e il Gobetti. "Un percorso innovativo - spiega una nota dello Stabile - attraverso gli spazi vivi e attivi dei teatri per scoprire nuovi punti di vista e ricostruire insieme memorie sul filo del proscenio, nella vicinanza tra attori e spettatori per un teatro che si apre al pubblico e si fa abitare". La drammaturgia è a cura di Thea Dellavalle con la collaborazione del Centro Studi del Teatro Stabile di Torino. I biglietti, al costo di 5 euro, sono disponibili online. Per ogni incontro è previsto un numero massimo di dieci spettatori.

