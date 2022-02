Expo Dubai:omaggio pasticceri Ascom Epat con sapori Piemonte

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Caramellato con chantilly alla nocciola, bunet piemontese, gindujottino, tortino con crema di datteri e mango e gelee di mango e lime. I maestri pasticceri di Ascom Epat Torino e Piemonte rendono omaggio all'Expo di Dubai, dove ha preso il via la 'Piemonte week', con una degustazione dell'eccellenza dolciaria torinese e piemontese. 'Passeggiando per il Piemonte' è il nome del dessert, un piatto unico delle migliori specialità della pasticceria mignon a base di cioccolato, nocciole, amaretti, gianduja, mango e datteri.

"L'Expo di Dubai - commenta la presidente dell'Ascom, Maria Luisa Coppa - è una magnifica vetrina internazionale per la nostra migliore pasticceria torinese e piemontese. Ringrazio La Regione Piemonte e il presidente Cirio per l'opportunità che ci è stata offerta di rappresentare al meglio la professionalità, la ricerca e l'innovazione dei nostri maestri pasticceri".

Il dolce rappresenta, nella composizione, la Mole Antonelliana, lo skyline di Dubai, la zona desertica e un profluvio di profumi e sapori piemontesi e arabi. A portarlo all'Expo sono Giovanni dell'Agnese, vicepresidente Ascom Epat Torino e provincia, Costantino Guardia, presidente gruppo pasticcieri ,Franco Ugetti e Lorenzo Zuccarello, che fanno parte della delegazione piemontese a Dubai. (ANSA).