Evase dal carcere di Vercelli, ricercato è in Olanda

(ANSA) - VERCELLI, 28 FEB - Si stringe il cerchio attorno a Kristjan Mehilli, il rapinatore 29enne di origine albanese evaso dal carcere di Vercelli la notte di Capodanno. Il latitante sarebbe stato individuato in Olanda, anche se al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. La Questura di Vercelli, sulle tracce del fuggitivo ormai da quasi due mesi, contattata dall'ANSA si è limitata ad affermare che "le indagini sono ancora in corso" e che "si continua a lavorare per rintracciare l'evaso". Alcuni suoi complici, secondo quanto si apprende, sarebbero stati arrestati in Lombardia.

Mehilli era evaso la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio dal carcere di Vercelli, dopo essersi calato con alcune lenzuola dalla propria cella. La fuga era stata portata a termine con l'aiuto di altre persone, suoi complici, che avevano forzato i cancelli perimetrali della casa circondariale.

L'uomo, che doveva scontare una condanna fino al 2029 per una violenta rapina di qualche anno fa nell'abitazione dell'imprenditore vinicolo Riccardo Coppo a Cella Monte, nell'Alessandrino, è considerato un soggetto pericoloso. Nel suo curriculum compaiono anche altri precedenti specifici per associazione a delinquere, spaccio, detenzione e porto illegale di armi. (ANSA).