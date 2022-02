Covid: al lavoro benché positivo, denunciato panettiere

(ANSA) - BIELLA, 28 FEB - Al lavoro nonostante fosse positivo al Covid, un panettiere è stato denunciato nel Biellese nell'ambito dei controlli della guardia di finanza per la tutela della salute collettiva durante la pandemia.

Sempre nel Biellese si segnalano ancora liti e discussioni per la mancata esibizione del Green pass. Dopo i casi del cliente che voleva entrare in Posta senza il certificato verde e della coppia che voleva invece fare compere in un negozio senza la necessaria autorizzazione, stavolta i carabinieri sono intervenuti in un istituto bancario di Biella. Un uomo voleva entrare senza il necessario certificato verde, ma è stato fermato alla porta d'ingresso. (ANSA).